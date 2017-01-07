Немой стиль. Каким игроком был Тим Данкан

Впервые текст был опубликован 12 июля 2016 года.

Коби Брайант – свинья. Оргазм у этих животных может длиться до 30 минут, а Черная Мамба сильно продлил уход из большого спорта. Коби прощался с игрой целый сезон, посещая города Америки и слушая дифирамбы в свою честь. Брайант заслужил это пафосное шоу великой карьерой, но когда у не менее великого Данкана попросили дать комментарий, он лаконично ответил: «Не мой стиль».

Тим никогда не был таким громким. Никогда не был таким зрелищным. Никогда не перетягивал на себя все одеяла мира. Один из лучших игроков в истории баскетбола, который никогда об этом не говорил. Важно, что эстафету он передал еще более тихому и неразговорчивому Каваю Ленарду – отныне «Сан-Антонио» его команда. Наследие Тимми Ди не в регалиях или умопомрачительных победных бросках – хотя этого добра у него навалом, – но в живом человеке, отчасти напоминающем Данкана скромностью. Настоящее наследие.

Фундаментальный Тим всегда ориентировался на команду, и даже его уход во многом связан с ситуацией в «Спёрс». Когда клуб договорился с По Газолем, главная «шпора» баскетбола понял, что ему больше нечего тут делать. Играть по 5 минут и просиживать штаны на скамейке – это тоже не его стиль. Данкан просто не в состоянии смотреть со стороны, как партнеры выигрывают ему очередной перстень. А ведь это дичайшая мотивация – шестой титул. Титул, который сравнял бы его с Джорданом. Никто не выигрывал так много в новейшей истории НБА, просто потому что конкуренция слишком высока.

Шести побед страшно желал тот же Коби, но даже этот гениальный эгоист смирился с неизбежностью. Данкан, в отличие от Брайанта, играл в команде, реально претендующей на победу и усилившейся одним из лучших больших лиги. Тим реально мог усесться на скамейку запасных и взять шестой перстень.

Но он не умеет быть пассажиром. Он должен быть полезным, должен играть и помогать партнерам. Если Тим Данкан не в состоянии этого делать, то больше ему тут делать нечего. И Фундаментальный тихо ушел. Без писем в распиаренном журнале или интервью на крупнейшем телеканале. Просто короткая запись в твиттере единственного клуба в карьере: «После 19 сезонов Тим Данкан сообщил о завершении карьеры». «Величайший тяжелый форвард», «Спасибо ТД» и прочее началось уже потом.

Тиму действительно пришла пора уходить. Он мог это сделать после блистательной победы в 2014-м, но остался ради очередного титула. В команду пришел Ламаркус Олдридж, и все это выглядело сокрушительно. Но в мир пришел «Голден Стэйт», а Тимми постарел. То, о чем многие писали еще в конце нулевых, случилось только в 2016-м: время наконец взяло свое. Но сначала Данкан разменял пятый десяток. В 40 лет играть на высочайшем уровне и быть важным для команды – это действительно величие.

Старого Тима и не хватало «шпорам» в серии с «Оклахома-Сити»: он не всегда был там, где раньше успевал, уже почти не смотрел на кольцо. «Тандер» побил «Спёрс» высокорослой пятеркой, чего с Данканом не было никогда. Но в 2016 году его с Олдриджем победили молодые и сильные Кантер и Адамс. Приход Газоля – это точка, давшая Тиму понять, сколько он весит на паркете сейчас. Жестокие реалии: почти ничего.

Он терял суперзвездную массу постепенно. С каждым годом все больше работал на партнеров, переключился на черновую работу. Тим знал, что уже не тот, но вкалывал, садился на диету и находил вместе с тренерами решения. Он делал меньше и брал меньше денег. Данкан всегда получал ту зарплату, которую заслуживал, исходя из здесь и сейчас, а не из былых достижений.

Лет пять назад он признал себя человеком, которому платят за игру в баскетбол 10 миллионов в год. В 2014-м – счастливым обладателем 5 миллионов. Все для команды и все по справедливости. В этом с ним может сравниться, пожалуй, лишь Дирк, но у немца немножко меньше перстней.

Летом-2016, когда баскетболисты стали подписывать невиданные доселе контракты, Тим Данкан решил, что как игрок он больше не заслуживает денег. Финансы не мотивируют героя, и он снова выделился на остальном рубящем бабки фоне. Не пострадал никто: «Сан-Антонио»остается в когорте сильнейших и будет воевать за титул в сезоне-2016/17, а Тим сделал то, что должен был сделать. Его время пришло. И Фундаментальный вновь не подвел команду.

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