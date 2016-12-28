Кавалеру – орден. Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс как главный спортивный монстр года

В четные годы ничто не сравнится с Олимпиадой. На Играх слишком много всяких видов спорта и героев, которые накидываются на внезапную популярность, как подросток на бургер из «Макдоналдс». Там есть Майкл Фелпс, Усэйн Болт и конь Валегро – ультраспортсмены, которых планета признает великими и забывает об этом с периодичностью в 3,5 года. Но в 2016-м самое крутое событие спорта произошло не в Рио-де-Жанейро, и это делает его просто гиперуникальным.

Вводные данные: «Голден Стэйт Уорриорс» – официально лучшая команда регулярных чемпионатов НБА за всю историю. Никто и никогда не заканчивал сезон с показателями 73-9 – это на одну победу больше, чем у Джордана, Пиппена, Родмана, Джексона и других мужчин из «Чикаго Буллс». «Воины» превратились из отстойной организации с Бэроном Дэвисом и Стефеном Джексоном в систему, вырастившую трех лидеров Ассоциации и работающую так автономно, что главный тренер лечил больную спину марихуаной прямо во время рекордного чемпионата.

«Кливленд Кавальерс» – команда Леброна Джеймса, лучшего баскетболиста последних лет и самого влиятельного генменеджера НБА. Леброн комплектовал этот состав под себя, терпел плюшевость Кевина Лава, тащил с собой из Майами 36-летнего дружочка Джеймса Джонса, увольнял главного тренера и ставил на его место человека, которого переступил Аллен Айверсон в финале-2001 (это все, что о нем известно). Кажется, неправильным в этой цепи было абсолютно все.

Других кандидатов на решающую серию НБА и не было. «Кливленд» и «Голден Стэйт» были первыми в конференциях и сильнее всех в плей-офф. Самое прекрасное в их встрече – полярность. Мощный Джеймс против маленького Карри. Смиренный шутер Томпсон против властелина ганджи Джей Ар Смита. Белый тихоня Лав против черного разрушителя яиц Грина. В любой команде легко найти тип личности и склад характера, который тебе близок: если составы подбираются именно так, то НБА – самая идеальная организация во Вселенной.

«Уорриорс» – это баскетбол будущего, которое непонятно, наступило ли. «Кавальерс» – баскетбол настоящего, которое непонятно когда станет прошлым. Это настоящий тест на консерватизм. Спросите у человека, за кого он предпочтет болеть: за прекрасного Карри, с которым так легко ассоциировать себя, или за Леброна, совершенную машину, которую создал баскетбол; и вы поймете, можно ли с ним говорить о новом или лучше вечно обсуждать старое.

«Воины» сделали слишком много для титула и повели в серии 3-1 – никто не проигрывал финал с таким преимуществом. Но возвращение Леброна в гонку за перстнем произошло еще и потому, что люди верили: «Уорриорс» могут проиграть. Они могут отдать чемпионство даже в статусе действующих царей лиги, даже со счета 3-1, даже с двумя матчами на домашней арене. Ни одна команда за последние 50 лет не попадала в седьмую игру, уступив в трех из четырех первых встреч финала. А «Кливленд» вырвался из этого захвата и снова хищно смотрел на кубок. Стеф Карри нахватал фолов в шестом матче и выкинул капу на трибуны – он пропустил слишком много ударов и не справился с Джеймсом. Зачем ему защита, которая не спасает от тумаков главного врага?

Game 7 не превратилась в перформанс Леброна. Смотреть ее с попкорном и колой было скучно: разыгрывался титул, и «Кавальерс» хотели его сильнее, чем задроты – новый айфон. Они проиграли финал-2015 этим же «Уорриорс» и ничего не придумали против быстрых ног Томпсона и Карри. Джеймсу не обязательно было повторять статистическую линию пятого и шестого матчей (41 очко, 12 подборов, 9 передач, 1,5 потери, 56% точных бросков) – требовалось просто выиграть. Просто. Выиграть.

Его не было на площадке всего 71 секунду этой игры, остальное время Король контролировал все сам. Для истории хватало любого результата, который принес бы перстень, но Леброн приземлился в нее с неба.

Полет над Андре Игудалой за 110 секунд до сирены вошел в топ-2 самых неожиданных вещей 2016 года после победы Трампа на выборах президента США. «Я думал: «Джей Ар, пожалуйста, не фоли на нем, я знаю, я здесь, я смогу, я сделаю», – рассказал Джеймс на параде в честь чемпионства. Король остановил именно Игудалу – MVP финала-2015 за защиту лично против него – и прикончил своего киллера.

Теперь этот элемент получил страницу в Википедии и определенный артикль перед названием – как у Джордана был The Shot, так и у Леброна есть The Block.

В две последние минуты финала было символично все. Кайри Ирвинг забросил трешку через Карри, лучшего игрока регулярки и главного снайпера лиги. Потом Стеф не попал похожий бросок, не сравнял счет и подставил команду. Леброн хотел убить «Уорриорс» данком на последней минуте, но неудачно приземлился на правую бросковую руку и едва поднялся на защиту. Последние очки в этой драке тоже набрал он – с трудом, лишь со второй попытки, но набрал. У Карри был еще один шанс на дальнее попадание, но он не сделал и этого.

Победа «Кливленда» – доказательство, что к будущему человечество еще не готово. Можно потратить пару лет на разговоры типа «скоро в Лигу придут двухметровые центровые, а без 33% из-за дуги не пустят на драфт», только всегда есть шанс, что прилетит киборг и накроет самый совершенный лэй-ап.

Этот легендарный матч и эта легендарная серия подарила фанатам два вопроса.

Первый: действительно ли можно считать великим баскетболиста, который облажался в двух финалах подряд? Стефен Карри не вел за собой «Голден Стэйт» и не сделал ничего, чтобы помочь ей в сложный момент.

Второй: станет ли Леброн Джеймс самым великим баскетболистом в истории игры? За 13 сезонов в лиге он семь раз доходил до решающей серии и выиграл три чемпионства. Джеймс сокрушил команду, побившую вечный рекорд «Чикаго», и отыгрался с 1-3 в финале. Леброн настолько доминантный альфа-самец, что рядом с ним нельзя оставлять девушек, потому что они моментально станут его телочками. Это был абсолютно его год, в котором он выжал из себя все, и показал, что лучше всех на планете Земля играет в баскетбол.

Но самое крутое, что Леброн Джеймс в 2017-м закладывается на еще одну встречу с «Голден Стэйт». С командой, где теперь собраны четыре из десяти сильнейших игроков НБА. Он сам понимает, что это главный вызов в его жизни. 2016-й говорит: Король может, и вы это знаете.

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