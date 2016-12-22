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Атланта - Миннесота

НБА - 22 декабря 2016

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Атланта – Миннесота на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Атланта – Миннесота? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Атланта и Миннесота, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

