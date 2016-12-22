Чикаго
Завершено
0
97
-
107
0
4:00
22.12.16
Юнайтед Центр
Вашингтон
НБА • Регулярный
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Чикаго - Вашингтон
НБА - 22 декабря 2016

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Чикаго – Вашингтон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 22 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Чикаго – Вашингтон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Чикаго и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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