Майами
-
4:00
23.12.16
АмериканЭйрлайнс Арена
Лейкерс
НБА • Регулярный
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Онлайн
Майами - Лейкерс
НБА - 23 декабря 2016

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Майами – Лейкерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 23 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Майами – Лейкерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Майами и Лейкерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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