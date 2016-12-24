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Клипперс - Даллас

НБА - 24 декабря 2016

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Клипперс – Даллас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 24 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Клипперс – Даллас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Клипперс и Даллас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

