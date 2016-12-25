Сан-Антонио
-
1:00
26.12.16
AT&T Центр
Чикаго
НБА • Регулярный
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Сан-Антонио - Чикаго
НБА - 26 декабря 2016

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Сан-Антонио – Чикаго на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 26 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан-Антонио – Чикаго? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Сан-Антонио и Чикаго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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