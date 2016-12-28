Бостон
Завершено
0
113
-
103
0
3:30
28.12.16
ТД Гарден
Мемфис
НБА • Регулярный
КалендарьТаблица
Перед матчем

Онлайн
Бостон - Мемфис
НБА - 28 декабря 2016

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Бостон – Мемфис на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 28 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Бостон – Мемфис? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Бостон и Мемфис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0