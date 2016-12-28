Даллас
Завершено
0
107
-
123
0
4:30
28.12.16
Американ Эйрлайнз Центр
Хьюстон
НБА • Регулярный
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Даллас - Хьюстон
НБА - 28 декабря 2016

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Даллас – Хьюстон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:30 28 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Даллас – Хьюстон ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Даллас и Хьюстон , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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