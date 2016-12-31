Вашингтон
Завершено
0
118
-
95
0
3:00
31.12.16
Веризон Центр
Бруклин Нетс
НБА • Регулярный
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Вашингтон - Бруклин Нетс
НБА - 31 декабря 2016

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Вашингтон – Бруклин Нетс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Вашингтон – Бруклин Нетс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Вашингтон и Бруклин Нетс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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