Бостон
Завершено
0
117
-
114
0
3:30
31.12.16
ТД Гарден
Майами
НБА • Регулярный
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Бостон - Майами
НБА - 31 декабря 2016

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Бостон – Майами на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Бостон – Майами? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Бостон и Майами, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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