Хьюстон
Завершено
0
140
-
116
0
4:00
31.12.16
Тойота Центр
Клипперс
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Хьюстон  - Клипперс
НБА - 31 декабря 2016

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Хьюстон – Клипперс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Хьюстон – Клипперс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Хьюстон и Клипперс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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