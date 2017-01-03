Нью-Йорк
Завершено
0
103
-
115
0
3:30
03.01.17
Мэдисон Сквер Гарден
Орландо
НБА • Регулярный
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Онлайн
Нью-Йорк - Орландо
НБА - 3 января 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Нью-Йорк – Орландо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 3 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Йорк – Орландо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Нью-Йорк и Орландо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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