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Орландо - Хьюстон

НБА - 7 января 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Орландо – Хьюстон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Орландо – Хьюстон ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Орландо и Хьюстон , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

