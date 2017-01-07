Милуоки
Завершено
0
111
-
116
0
4:00
07.01.17
Харрис Брэдли Центр
Нью-Йорк
НБА • Регулярный
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Милуоки - Нью-Йорк
НБА - 7 января 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Милуоки – Нью-Йорк на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Милуоки – Нью-Йорк? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Милуоки и Нью-Йорк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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