Онлайн

Портленд - Детройт

НБА - 8 января 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Портленд – Детройт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:00 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Портленд – Детройт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Портленд и Детройт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

