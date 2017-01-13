Финикс
-
6:00
13.01.17
ЮС Эйрвэйс Центр
Даллас
НБА • Регулярный
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Онлайн
Финикс - Даллас
НБА - 13 января 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Финикс – Даллас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:00 13 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Финикс – Даллас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Финикс и Даллас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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