Хьюстон
-
4:00
19.01.17
Тойота Центр
Милуоки
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Хьюстон  - Милуоки
НБА - 19 января 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Хьюстон – Милуоки на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 19 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Хьюстон – Милуоки? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Хьюстон и Милуоки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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