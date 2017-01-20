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Клипперс - Миннесота

НБА - 20 января 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Клипперс – Миннесота на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 20 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Клипперс – Миннесота? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Клипперс и Миннесота, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

