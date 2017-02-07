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Детройт - Филадельфия
НБА - 7 февраля 2017
Баскетбол, НБА. Следите за матчем Детройт – Филадельфия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 7 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Детройт – Филадельфия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Детройт и Филадельфия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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