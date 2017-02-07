Сакраменто
-
6:30
07.02.17
Golden 1 Center
Чикаго
НБА • Регулярный
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Сакраменто - Чикаго
НБА - 7 февраля 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Сакраменто – Чикаго на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 7 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Сакраменто – Чикаго? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Сакраменто и Чикаго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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