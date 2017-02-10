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Шарлотт - Хьюстон
НБА - 10 февраля 2017
Баскетбол, НБА. Следите за матчем Шарлотт – Хьюстон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 10 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Шарлотт – Хьюстон ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Шарлотт и Хьюстон , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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