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Детройт - Даллас

НБА - 16 февраля 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Детройт – Даллас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 16 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Детройт – Даллас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Детройт и Даллас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

