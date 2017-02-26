Орландо
-
3:00
26.02.17
Amway Center
Атланта
НБА • Регулярный
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Орландо - Атланта
НБА - 26 февраля 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Орландо – Атланта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 26 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Орландо – Атланта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Орландо и Атланта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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