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Сакраменто - Бруклин Нетс

НБА - 2 марта 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Сакраменто – Бруклин Нетс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 2 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Сакраменто – Бруклин Нетс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Сакраменто и Бруклин Нетс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

