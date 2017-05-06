Онлайн

Хьюстон - Сан-Антонио

НБА - 6 мая 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Хьюстон – Сан-Антонио на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Хьюстон – Сан-Антонио? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Хьюстон и Сан-Антонио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

