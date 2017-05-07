Торонто
-
22:30
07.05.17
Эйр Канада Центр
Кливленд
НБА • 2-й раунд
Финальная стадия
Перед матчем

Онлайн
Торонто - Кливленд
НБА - 7 мая 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Торонто – Кливленд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Торонто – Кливленд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Торонто и Кливленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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