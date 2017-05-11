Бостон
-
3:00
11.05.17
ТД Гарден
Вашингтон
НБА • 2-й раунд
Финальная стадия
Перед матчем

Онлайн
Бостон - Вашингтон
НБА - 11 мая 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Бостон – Вашингтон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 11 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Бостон – Вашингтон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Бостон и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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