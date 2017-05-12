Хьюстон
-
3:00
12.05.17
Тойота Центр
Сан-Антонио
НБА • 2-й раунд
Финальная стадия
Перед матчем

Онлайн
Хьюстон  - Сан-Антонио
НБА - 12 мая 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Хьюстон – Сан-Антонио на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 12 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Хьюстон – Сан-Антонио? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Хьюстон и Сан-Антонио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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