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Бостон - Вашингтон
НБА - 16 мая 2017
Баскетбол, НБА. Следите за матчем Бостон – Вашингтон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 16 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бостон – Вашингтон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Бостон и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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