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Нападающий «Сакраменто» Демаркус Казинс угостил «Портленд» 55 очками и собственной капой

Казинс угостил «Портленд» 55 очками и собственной капой
Eurosport

Вчера в 10:49

Буги порвал защиту соперника и на закуску плюнул в сторону скамейки запасных «Блейзерс».

17 реализованных бросков с игры из 28, 16/17 с линии штрафных, 55 очков, 13 подборов, перехват и 3 блок-шота – 20 декабря Казинс выжигал паркет в Сакраменто.

Но в конце матча, забив с фолом, не сдержал эмоций и выплюнул капу в сторону скамейки запасных «Портленда».

Судьи сначала удалили его с площадки за эти действия, затем изменили решение и вернули баскетболиста в игру.

  • Матч завершился победой «Кингс» со счетом 126:121.
  • В составе «Блейзерс» 36 очков набрал Си-Джей Макколлам, 24 (и 15 ассистов) – у Дэмиена Лилларда, еще 27 (13 подборов) настрелял Мэйсон Пламли.

Канал в телеграме, который относится к соперникам с уважением, но тоже набирает кучу очков

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