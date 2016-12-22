Фанат «Голден Стэйт» вызвал приступ гомерического хохота у Стива Керра, забив с центра площадки

В одном из перерывов матча регулярного чемпионата НБА против «Юты» фанат «ГС» выполнил бросок с центра площадки, забил и стал обладателем 5 тысяч долларов. Ничего необычного, кроме реакции главного тренера хозяев.

«Голден Стэйт» выиграл матч со счетом 104:74.

«Воины» лидируют в НБА с показателем 25-4.

Турнирная таблица чемпионата НБА