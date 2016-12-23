AFP
Стефен Карри выплюнул капу на ведении и все равно выдал ассист на Кевина Дюрэнта
Забивала «Голден Стэйт» использовал раздражающую всех привычку.
Во время матча регулярного чемпионата НБА против «Бруклина» лидер «Уорриорс» выплюнул капу, которую он любит жевать. Мастер трешек поймал ее одной рукой, а другой выпилил зачетный ассист.
- «Голден Стэйт» выиграл со счетом 117:101, а Карри набрал 15 очков (7 ассистов, 5 перехватов)
- У Кевина Дюрэнта 26 баллов, 9 подборов и 7 передач.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте