Стефен Карри выплюнул капу на ведении и все равно выдал ассист на Кевина Дюрэнта

Во время матча регулярного чемпионата НБА против «Бруклина» лидер «Уорриорс» выплюнул капу, которую он любит жевать. Мастер трешек поймал ее одной рукой, а другой выпилил зачетный ассист.

«Голден Стэйт» выиграл со счетом 117:101, а Карри набрал 15 очков (7 ассистов, 5 перехватов)

У Кевина Дюрэнта 26 баллов, 9 подборов и 7 передач.

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