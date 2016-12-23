AFP

Стефен Карри выплюнул капу на ведении и все равно выдал ассист на Кевина Дюрэнта

Карри выплюнул капу на ведении и все равно выдал ассист на Дюрэнта
Eurosport

1 час назад

Забивала «Голден Стэйт» использовал раздражающую всех привычку.

Во время матча регулярного чемпионата НБА против «Бруклина» лидер «Уорриорс» выплюнул капу, которую он любит жевать. Мастер трешек поймал ее одной рукой, а другой выпилил зачетный ассист.

  • «Голден Стэйт» выиграл со счетом 117:101, а Карри набрал 15 очков (7 ассистов, 5 перехватов)
  • У Кевина Дюрэнта 26 баллов, 9 подборов и 7 передач.

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