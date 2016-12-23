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Игроки «Сан-Антонио» набрали 6 очков подряд благодаря тупости «Клипперс»

Игроки «Сан-Антонио» набрали 6 очков подряд благодаря тупости «Клипперс»
Eurosport

47 мин. назад

Хозяева сохранили интригу до конца.

В матче регулярного чемпионата НБА «Клипперс» переиграл «Сан-Антонио» со счетом 106:101. За 25 секунд до конца матча команда из Лос-Анджелеса вела 10 очков и чуть не растеряла преимущество.

В одной атаке «Спёрс» набрали шесть очков: По Газоль реализовал два штрафных, а затем Кайл Андерсон дважды перехватил пас из-за лицевой.

В третьей четверти произошел один из лучших моментов матча. Игрок «Сан-Антонио» Джонатон Симмонс поставил горшок Джамалу Кроуфорду.

  • Газоль набрал 21 очко, сделал 9 подборов и 2 блок-шота.
  • У Андерсона – 8 баллов, 7 подборов и 5 перехватов.
  • В составе «Клипперс» шесть человек набрали 11 и более очков. Больше всех оказалось у Криса Пола – 19.

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