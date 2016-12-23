Eurosport
Лучший спортсмен Латвии вместо себя отправил на церемонию бабушку
Неудивительно, что с такой наследственностью Кристапс Порзингис жжет в НБА.
Центровой «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис был признан лучшим спортсменом 2016 года Латвии, но не присутствовал на торжественной церемонии из-за матчей в НБА.
Вместо баскетболиста награду получили его бабушка, двоюродная бабушка и две тети. Родственницы не упустили возможность спеть песню, написанную ими специально в честь звездного внука.
- Порзингис был задрафтован «Никс» в 2015 году под четвертым номером.
- В сезоне-2016/17 Порзингис провел 28 матчей, в которых в среднем набирает 20,2 очка.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте