Лучший спортсмен Латвии вместо себя отправил на церемонию бабушку

Центровой «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис был признан лучшим спортсменом 2016 года Латвии, но не присутствовал на торжественной церемонии из-за матчей в НБА.

Вместо баскетболиста награду получили его бабушка, двоюродная бабушка и две тети. Родственницы не упустили возможность спеть песню, написанную ими специально в честь звездного внука.

Порзингис был задрафтован «Никс» в 2015 году под четвертым номером.

В сезоне-2016/17 Порзингис провел 28 матчей, в которых в среднем набирает 20,2 очка.

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