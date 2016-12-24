Новая жара от Уэстбрука и остальные стоны НБА

Разыгрывающий «Оклахомы» набрал 45 очков в матче с «Бостоном» (117:112).

Это третий матч подряд, когда лидер «Тандер» добирается до отметки в 40 баллов. В последний раз Уэстбрук набирал не меньше 40 очков трижды подряд в марте 2015 года.

Во встрече с «Селтикс» Уэстбрук реализовал 13 из 25 бросков с игры плюс 14 из 16 с линии. На счету плеймейкера 11 подборов и 11 передач при 4 потерях, что позволило ему оформить 14-й трипл-дабл в сезоне.

Другие результаты:

«Шарлотт» – «Чикаго» – 103:91

«Орландо» – «Лейкерс» – 109:90, на счету Тимофея Мозгова 4 очка и 7 подборов.

«Кливленд» – «Бруклин» – 119:99

«Детройт» – «Голден Стэйт» – 113:119

«Милуоки» – «Вашингтон» – 123:96

«Мемфис» – «Хьюстон» – 115:109

«Новый Орлеан» – «Майами» – 91:87

«Миннесота» – «Сакраменто» – 105:109

«Денвер» – «Атланта» – 108:109

«Юта» – «Торонто» – 98:104

«Финикс» – «Филадельфия» – 123:116

«Портленд» – «Сан-Антонио» – 90:110

«Клипперс» – «Даллас» – 88:90

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