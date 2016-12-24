AFP
39-летний защитник «Мемфиса» Винс Картер показал зеленому Кори Брюэру из «Хьюстона», кто он такой
Вообще-то Кори 30, но в этом эпизоде дедушка сделал из него компот для малышей.
Дядюшка Винс еще может, и «Хьюстон» это почувствовал. В матче против «Рокетс» Картер вошел в трехсекундную, отбросил плечиком Брюэра как мальчишку и показал фокус из молодости.
Винс набрал в этой встрече 14 очков (4 трехи) за 22 игровые минуты и стал одним из гарантов победы «Мемфиса».
- «Гриззлис» выиграли со счетом 115:109.
- Джеймс Харден сделал ассистов больше, чем набрал очков – 17 + 16.
- «Хьюстон» и «Мемфис» занимают соответственно четвертое и пятое места в Западной конференции.
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