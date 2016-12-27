AFP
Демаркус Казинс и Жоэль Эмбиид отшлепали друг друга во время матча НБА и похихикали
Баскетболисты любят, когда пожестче.
В матче регулярного сезона НБА-2016/17 между «Сакраменто» и «Филадельфией» лидеры команд Казинс и Эмбиид обменялись шлепками по попе. Шутливую заварушку начал Казинс, возвращавшийся в защиту «Кингс». Эмбиид ему ответил.
- К концу третьей четверти «Филадельфия» вела у «Сакраменто» со счетом 77:70.
- Матч завершился победой «королей» – 102:100.
- Демаркус отгрузил сопернику 30 очков (7 подборов, 5 передач, 3 перехватов, 2 блок-шотов).
- Эмбиид ответил 25 баллами (8 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота).
- Демаркус Казинс заработает 17 миллионов долларов за сезон-2016/17.
- Жоэль Эмбиид обогатится на 4,8 миллиона долларов по итогам сезона.
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