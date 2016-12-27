«Кливленд» без подуставшего Леброна зачем-то продул «Детройту» и другие результаты игрового дня

В матче регулярного чемпионата «Кливленд» потерпел гостевое поражение от «Детройта» – 90:106. Леброн Джеймс не принимал участия в игре, поэтому задача набора очков легла на других персонажей. Кайри Ирвинг набрал 18 очков (лучший результат в составе «Кавальерс»), а Кевин Лав оформил дабл-дабл (17 очков, 14 подборов).

В составе «Детройта» сверкал Андре Драммонд. Центровой «Пистонс» набрал 11 очков и насобирал 17 подборов за 28 минут игрового времени. Самым результативным игроком матча стал шестой номер хозяев Тобиас Харрис (21 очко).

Другие результаты дня:

«Портленд» – «Торонто» – 91:95 (Мэйсон Пламли («Портленд») – 13 очков, 15 подборов; Йонас Валанчунас («Торонто») – 12 очков, 12 подборов; Демар Дерозан («Торонто») – 20 очков, 10 подборов)

«Миннесота» – «Атланта» – 104:90 (Карл-Энтони Таунс (22 очка, 11 подборов) и Дуайт Ховард (20 очков, 12 подборов) ни разу не промазали с игры)

«Хьюстон» – «Финикс» – 131:115 (Джеймс Харден («Хьюстон») – 32 очка, 12 ассистов; Драган Бендер («Финикс») – 11 очков, 13 подборов)

«Новый Орлеан» – «Даллас» – 111:104 (Энтони Дэвис («Новый Орлеан») – 28 очков, 16 подборов)

«Чикаго» – «Индиана» – 90:85

«Бруклин» – «Шарлотт» – 120:118 (Майкл Кидд-Гилкрист («Шарлотт») – 12 очков, 10 подборов)

«Орландо» – «Мемфис» – 112:102 (Бисмак Бийомбо («Орландо») – 10 очков, 12 подборов)

«Вашингтон» – «Милуоки» – 107:102 (Отто Портер-младший («Вашингтон») – 32 очка, 13 подборов; Джон Уолл («Вашингтон») – 18 очков, 16 ассистов; Яннис Антетокунмпо («Милуоки») – 22 очка, 12 подборов)

«Сакраменто» – «Филадельфия» – 102:100

«Клипперс» – «Денвер» – 102:106 (Деандре Джордан («Клипперс») – 12 очков, 11 подборов; Данило Галлинари («Денвер») – 23 очка, 11 подборов; Никола Йокич («Денвер») – 24 очка, 10 подборов)

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