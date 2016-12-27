AFP
Малыш Аарон Брукс безжалостно накрыл Робина Лопеса, который выше на 30 см
Горшок дня.
Защитник «Индианы» в четвертой четверти матча против «Буллс» спас команду от двух, казалось, гарантированно пропущенных очков. Брукс вылетел из ниоткуда и влепил смачнейший блок Лопесу, рост которого – 213 см.
Рост Брукса – 183 см, вес – 73 кг.
- Матч завершился со счетом 90:85 в пользу «быков».
- Брукс за 24 минуты набрал 19 очков, сделал 4 подбора и 7 передач.
- Дуэйн Уэйд отметился 21 баллом, 3 подборами, 5 передачами, 2 перехватами и 2 блок-шотами.
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