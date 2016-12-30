AFP
Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс смачно накрыл бросок соперника и сразу получил ответку
А Кемба Уокер радовался промаху.
В первой четверти матча против «Селтикс» Джеймс выполнил роскошный блок-шот и сам побежал в прорыв. Забросить мужчине не позволил Эл Хорфорд, который повторил действия Леброна.
«Кливленд» выиграл (124:118), а Джеймс набрал 24 очка, сделал 8 подборов и 11 передач.
Другие результаты:
«Шарлотт» – «Майами» – 91:82
Разыгравающий хозяев Кемба Уокер поторопился и отпраздновал смазанный трехочковый.
«Мемфис» – «Оклахома» – 114:80
«Юта» – «Филадельфия» – 100:83
«Финикс» – «Торонто» – 99:91
«Лейкерс» – «Даллас» – 89:101, Тимофей Мозгов очков не набрал.