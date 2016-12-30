AFP

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс смачно накрыл бросок соперника и сразу получил ответку

Леброн смачно накрыл бросок соперника и сразу получил ответку
Eurosport

Вчера в 10:20

А Кемба Уокер радовался промаху.

В первой четверти матча против «Селтикс» Джеймс выполнил роскошный блок-шот и сам побежал в прорыв. Забросить мужчине не позволил Эл Хорфорд, который повторил действия Леброна.

«Кливленд» выиграл (124:118), а Джеймс набрал 24 очка, сделал 8 подборов и 11 передач.

Другие результаты:

«Шарлотт» – «Майами» – 91:82

Разыгравающий хозяев Кемба Уокер поторопился и отпраздновал смазанный трехочковый.

«Мемфис» – «Оклахома» – 114:80

«Юта» – «Филадельфия» – 100:83

«Финикс» – «Торонто» – 99:91

«Лейкерс» – «Даллас» – 89:101, Тимофей Мозгов очков не набрал.

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