«Хьюстон» накидал 140 очков «Клипперс», Азейя Томас набрал 52 балла за «Бостон»

Баскетболисты «Хьюстона» установили рекорд результативности сезона, расправшившись с «Клипперс» – 140:116. Джеймс Харден набрал 30 очков, сделал 13 подборов, отдал 10 передач и оформил десятый трипл-дабл в 2016 году и седьмой – в сезоне-2016/17.

У «Клипперс» 20 очков и 13 подборов набрал Деандре Джордан.

В другой игре «Бостон» одолел «Майами» – 117:114. Азейя Томас стал первым за семь лет баскетболистом «Селтикс», заработавшим 52 очка – пятый лучший результат в истории «Бостона».

У «Хит» 19 баллов набрал Джош Ричардсон.

Остальные результаты дня:

«Индиана» – «Чикаго» – 111:101

«Вашингтон» – «Бруклин» – 118:95

«Новый Орлеан» – «Нью-Йорк» – 104:92

«Миннесота» – «Милуоки» – 116:99

«Атланта» – «Детройт» – 105:98

«Сан-Антонио» – «Портленд» – 110:94

«Денвер» – «Филадельфия» – 122:124

«Голден Стэйт» – «Даллас» – 108:99 (Кевин Дюрэнт отметился трипл-даблом – 17 очков, 11 подборов, 10 передач)

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