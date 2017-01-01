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Трип-дабл Хардена и другие бомбы ночи, где доминировал «Хьюстон»

Трип-дабл Хардена и другие бомбы ночи, где доминировал «Хьюстон»
Eurosport

Вчера в 13:16

В НБА прошли 6 матчей регулярного чемпионата.

«Хьюстон» обыграл «Нью-Йорк» со счетом 129:122. Героем встречи стал Джеймс Харден, который набрал 53 очка, сделал 16 подборов и отдал 17 ассистов. У «Никс» 32 балла заработал Брэндон Дженнингс.

«Кливленд» расправился с «Шарлотт» (121:109) благодаря 32 очкам Леброна Джеймса. Дабл-дабл на счету его одноклубника Кевина Лава (28 очков, 10 подборов). У «Шарлотт» 37 баллов заработал Кемба Уокер.

Результаты других матчей:

«Сакраменто» – «Мемфис» – 98:112

«Чикаго» – «Милуоки» – 96:116

«Юта» – «Финикс» – 91:86

«Оклахома» – «Клипперс» – 114:88

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