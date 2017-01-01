AFP
Трип-дабл Хардена и другие бомбы ночи, где доминировал «Хьюстон»
В НБА прошли 6 матчей регулярного чемпионата.
«Хьюстон» обыграл «Нью-Йорк» со счетом 129:122. Героем встречи стал Джеймс Харден, который набрал 53 очка, сделал 16 подборов и отдал 17 ассистов. У «Никс» 32 балла заработал Брэндон Дженнингс.
«Кливленд» расправился с «Шарлотт» (121:109) благодаря 32 очкам Леброна Джеймса. Дабл-дабл на счету его одноклубника Кевина Лава (28 очков, 10 подборов). У «Шарлотт» 37 баллов заработал Кемба Уокер.
Результаты других матчей:
«Сакраменто» – «Мемфис» – 98:112
«Юта» – «Финикс» – 91:86
«Оклахома» – «Клипперс» – 114:88
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