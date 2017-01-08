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Трипл-дабл Рассела Уэстбрука, 42 очка Джимми Батлера и другая мощь ночи НБА

Трипл-дабл Уэстбрука, 42 очка Батлера и другая мощь ночи НБА
Eurosport

15 ч. назад

В очередной день регулярного чемпионата случилось извержение из восьми матчей.

Разыгрывающий «Оклахомы» Рассел Уэстбрук уделал этой ночью «Денвер», оформив 17-й трипл-дабл в сезоне (32 очка, 17 подборов, 11 передач).

Отличный матч удался атакующему защитнику «Чикаго» Джимми Батлеру: его 42 очка и 10 подборов помогли «быкам» прижать «Торонто» в овертайме.

Результаты дня:

«Индиана» – «Нью-Йорк» – 123:109

«Бостон» – «Новый Орлеан» – 117:108

«Чикаго» – «Торонто» – 123:118 (ОТ)

«Оклахома-Сити» – «Денвер» – 121:106

«Миннесота» – «Юта» – 92:94

«Даллас» – «Атланта» – 82:97

«Сан-Антонио» – «Шарлотт» – 102:85

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