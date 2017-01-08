AFP
Трипл-дабл Рассела Уэстбрука, 42 очка Джимми Батлера и другая мощь ночи НБА
В очередной день регулярного чемпионата случилось извержение из восьми матчей.
Разыгрывающий «Оклахомы» Рассел Уэстбрук уделал этой ночью «Денвер», оформив 17-й трипл-дабл в сезоне (32 очка, 17 подборов, 11 передач).
Отличный матч удался атакующему защитнику «Чикаго» Джимми Батлеру: его 42 очка и 10 подборов помогли «быкам» прижать «Торонто» в овертайме.
Результаты дня:
«Индиана» – «Нью-Йорк» – 123:109
«Бостон» – «Новый Орлеан» – 117:108
«Чикаго» – «Торонто» – 123:118 (ОТ)
«Оклахома-Сити» – «Денвер» – 121:106
«Миннесота» – «Юта» – 92:94
«Даллас» – «Атланта» – 82:97
«Сан-Антонио» – «Шарлотт» – 102:85