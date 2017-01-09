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Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов ни разу не промазал в матче с «Орландо»

Мозгов ни разу не промазал в матче с «Орландо»
Eurosport

12 ч. назад

Российский баскетболист набрал 15 очков при идеальном исполнении.

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли дома «Орландо» со счетом 111:95. Самым результативным баскетболистом в составе победителей стал Джулиус Рэндл (19 очков). Тимофей Мозгов за 30 игровых минут набрал 15 очков, реализовав 7 бросков из 7 с игры и 1 штрафной (из одного), сделал 9 подборов и отдал 2 передачи.

  • По 19 очков у «Орландо» набрали Эван Фурнье и Серж Ибака

Самым результативным игроком вечера стал Джеймс Харден, на счету которого трипл-дабл: 40 очков, 10 подборов, 11 передач. Его «Хьюстон» обыграл «Торонто» – 122:129.

Харден стал лишь шестым баскетболистом за 34 года, который оформил трипл-дабл и набрал при этом не меньше 40 очков.

Остальные результаты дня:

«Бруклин» – «Филадельфия» – 95:105

«Клипперс» – «Майами» – 98:86

«Милуоки» – «Вашингтон» – 101:107

«Мемфис» – «Юта» – 88:79

«Финикс» – «Кливленд» – 116:120

«Сакраменто» – «Голден Стэйт» – 106:117

«Портленд» – «Детройт» – 124:125 2OT

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