AFP
Заза Пачулия сделал ассист на Стефена Карри в стиле Арвидаса Сабониса после блок-шота Кевина Дюрэнта
«Голден Стэйт» подарил болельщикам красоту в матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто».
Около шести секунд понадобилось игрокам «Уорриорс», чтобы сотворить крутой эпизод.
Начал его Кевин Дюрэнт, влепивший горшок главной звезде соперников Демаркусу Казинсу. Далее последовала изумительная передача из-за головы от Пачулии и завершение от Стефа с активным сопротивлением.
- Дюрэнт сделал в этой встрече 4 блок-шота, 6 передач и 7 подборов, добавив 28 очков.
- Карри завершил встречу с 30 баллами, 4 подборами и 6 передачами.
- У Зазы 10 очков, 7 подборов, 2 передачи и 3 перехвата.
- «Воины» победили «королей» со счетом 117:106 и продолжают лидировать в НБА.
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