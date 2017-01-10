Миллиардный трипл-дабл Рассела Уэстбрука остановил «Чикаго» и другие радости ночи НБА

Разыгрывающий и центровой «Оклахомы» Рассел Уэстбрук и Энес Кантера испепелили «Чикаго» – 109:94. У Рассела накопилось 21 очко, 9 подборов и 14 передач, а у Кантера – 20 очков и 11 подборов. У «Чикаго» лучшим стал Дуэйн Уэйд (22 очка и 6 передач).

Ночь запомнилась грубейшим нарушением центрового «Никс» Кайла О’Куинна на Энтони Дэвисе из «Нового Орлеана».

Результаты дня:

«Оклахома» – «Чикаго» – 109:94

«Нью-Йорк» – «Новый-Орлеан» – 96:110

«Миннесота» – «Даллас» – 101:92

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