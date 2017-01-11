Мужик из «Майами» безжалостным данком заглушил сирену и лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри

Игра регулярного чемпионата НБА начиналась для Карри хорошо: он забил с трибун после передачи мага из «Гарлем Глобтроттерс».

Но после первой четверти немного взгрустнулось, и всему виной мистер Джонсон.

Стефен не пал духом и отгрузил «Хит» 24 очка, добавив к ним 8 подборов и 9 передач.

«Голден Стэйт» победил «Майами» со счетом 107:95.

Джонсон за 30 минут отметился 14 очками и 6 передачами.

Кевин Дюрэнт – самый результативный игрок матча (28 баллов).

Турнирная таблица чемпионата НБА