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Мужик из «Майами» безжалостным данком заглушил сирену и лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри

Мужик из «Майами» безжалостным данком заглушил сирену и Карри
Eurosport

4 ч. назад

Стеф обиделся на Джеймса Джонсона и вмазал соперникам 24 очка.

Игра регулярного чемпионата НБА начиналась для Карри хорошо: он забил с трибун после передачи мага из «Гарлем Глобтроттерс».

Но после первой четверти немного взгрустнулось, и всему виной мистер Джонсон.

Стефен не пал духом и отгрузил «Хит» 24 очка, добавив к ним 8 подборов и 9 передач.

  • «Голден Стэйт» победил «Майами» со счетом 107:95.
  • Джонсон за 30 минут отметился 14 очками и 6 передачами.
  • Кевин Дюрэнт – самый результативный игрок матча (28 баллов).

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