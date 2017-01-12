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Очередной разрывной матч Рассела Уэстбрука, который сделал 18-й трипл-дабл в сезоне

Очередной разрывной матч Уэстбрука, который сделал 18-й трипл-дабл в сезоне
Eurosport

4 ч. назад

Скоро все забудут про Леброна Джеймса и Стефена Карри.

«Оклахома» выиграла дома у «Мемфиса» со счетом 103:95. Лучшим в матче снова стал Рассел Уэстбрук, в активе которого 24 очка, 13 подборов и 12 передач.

  • Рекорд НБА по количеству трипл-даблов в регулярном чемпионате (181) принадлежит Оскару Робертсону, завершившему карьеру в 1974 году.
  • В сезоне-1961/62 Робертсон, выступавший за «Цинциннати Роялс» набрал рекордный 41 трипл-дабл в регулярном чемпионате.
  • Уэстбрук – лидер НБА по количеству трипл-даблов среди действующих игроков (56).

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