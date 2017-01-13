Eurosport
«Мэтт Боннер? Пошли отсюда». Легенда ноунеймов НБА затроллил собственное завершение карьеры
Бывшие одноклубники в ответ увековечили его игровой номер в клубной раздевалке.
Экс-баскетболист «Сан-Антонио» и «Торонто» Мэтт Боннер прекратил играть в 2016 году, но его уход остался незамеченным на фоне окончания карьер Коби Брайанта и Тима Данкана. В январе Боннер опубликовал шутливый ролик на тему своего прощания с НБА.
Якобы на пресс-конференцию о его уходе пришли всего 2 репотера, которые тут же покинули зал: «Погоди-ка, Мэтт Боннер намерен сделать большое заявление? Я думала, что Мэтт Деймон. Пошли отсюда».
Вслед за этим на сцену вышел помятый Боннер с пирожком в одной руке и объявил о завершении карьеры и пустил видеопрощание. Маячащий за спиной уборщик удивился: «Боннер? Я думал, он ушел много лет».
Экс-партнеры Боннера по «Сан-Антонио» шутку оценили и соответствующим образом увековечили его игровой номер.
- Боннер дважды становился чемпионом НБА с «Сан-Антонио» (2006/07, 2013/14).