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«Мэтт Боннер? Пошли отсюда». Легенда ноунеймов НБА затроллил собственное завершение карьеры

«Мэтт Боннер? Пошли отсюда». Легенда ноунеймов НБА затроллил собственное завершение карьеры
Eurosport

47 мин. назад

Бывшие одноклубники в ответ увековечили его игровой номер в клубной раздевалке.

Экс-баскетболист «Сан-Антонио» и «Торонто» Мэтт Боннер прекратил играть в 2016 году, но его уход остался незамеченным на фоне окончания карьер Коби Брайанта и Тима Данкана. В январе Боннер опубликовал шутливый ролик на тему своего прощания с НБА.

Якобы на пресс-конференцию о его уходе пришли всего 2 репотера, которые тут же покинули зал: «Погоди-ка, Мэтт Боннер намерен сделать большое заявление? Я думала, что Мэтт Деймон. Пошли отсюда».

Вслед за этим на сцену вышел помятый Боннер с пирожком в одной руке и объявил о завершении карьеры и пустил видеопрощание. Маячащий за спиной уборщик удивился: «Боннер? Я думал, он ушел много лет».

Экс-партнеры Боннера по «Сан-Антонио» шутку оценили и соответствующим образом увековечили его игровой номер.

  • Боннер дважды становился чемпионом НБА с «Сан-Антонио» (2006/07, 2013/14).

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